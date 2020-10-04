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Хочеться бути справжньою: Світлана Лобода вразила рідкісним фото без макіяжу

Автор: Марина Настевич

Співачка показала, як виглядає без косметики на обличчі

Світлана Лобода ніколи не виходить на сцену і не з'являється на публічних заходах без ефектного наряду і яскравого макіяжу. Однак у повсякденному житті 37-річна співачка все ж дає шкірі відпочити - втім, фото в "натуральному вигляді" вона практично не показує.

Але днями зірка вирішила зробити виключення і поділилася в Instagram чесним знімком без фільтрів і макіяжу.

Світлана зробила селфи в салоні приватного літака. Артистка позує в чорній сорочці, з ще вологим після душу волоссям і без грама декоративної косметики на обличчі. Сонячні промені, що пробиваються крізь ілюмінатор, гарно грають на її шкірі.

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Світлана Лобода показала, як виглядає її обличчя без косметики (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У підпису Лобода загадково звернулася до свого таємничого коханого.

"Хочеться бути справжньою з тобою..." — поетично підписала фото знаменитість.

Шанувальники прийшли в захват від такого натурального знімка Світлани і почали обсипати її компліментами.

  • Яка ніжна!!! з прекрасним ранком, мила Лободушка
  • Якщо б я сказала, що Ви гарна, я б збрехала... адже Ви найкрасивіша.....
  • Це любов..
  • Яка ж ви прекрасна
  • Милашество
  • Так будь справжньою
  • Приголомшлива
  • така Ніжна
  • Мило
  • Світла чудово виглядаєш! Красуня
  • Ніжна лялечка
  • старша Дочка дуже на вас схожа
  • І правда яка гарненька

Раніше Світлана Лобода змінилася до невпізнання і влаштувала вояж по Києву.

Ми писали також, що стала відоме справжнє прізвище Світлани Лободи.

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