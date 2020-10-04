Хочеться бути справжньою: Світлана Лобода вразила рідкісним фото без макіяжу

Співачка показала, як виглядає без косметики на обличчі
Світлана Лобода ніколи не виходить на сцену і не з'являється на публічних заходах без ефектного наряду і яскравого макіяжу. Однак у повсякденному житті 37-річна співачка все ж дає шкірі відпочити - втім, фото в "натуральному вигляді" вона практично не показує.
Але днями зірка вирішила зробити виключення і поділилася в Instagram чесним знімком без фільтрів і макіяжу.
Світлана зробила селфи в салоні приватного літака. Артистка позує в чорній сорочці, з ще вологим після душу волоссям і без грама декоративної косметики на обличчі. Сонячні промені, що пробиваються крізь ілюмінатор, гарно грають на її шкірі.
Світлана Лобода показала, як виглядає її обличчя без косметики (фото: instagram.com/lobodaofficial)
У підпису Лобода загадково звернулася до свого таємничого коханого.
"Хочеться бути справжньою з тобою..." — поетично підписала фото знаменитість.
Шанувальники прийшли в захват від такого натурального знімка Світлани і почали обсипати її компліментами.
Раніше Світлана Лобода змінилася до невпізнання і влаштувала вояж по Києву.
Ми писали також, що стала відоме справжнє прізвище Світлани Лободи.