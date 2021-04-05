Хочется получить удовольствие: Слава Каминская поделилась личным откровением

Артистка пришла к выводу, что от всего происходящего в жизни надо получать удовольствие.

"Нужно уметь получать удовольствие от всего, что с нами происходит и радоваться каждому дню. Я, например, облажу, как змея. И в этой линьке тоже есть свой кайф: во-первых- это щекотно, а во-вторых есть чем заняться. Хочется еще получить удовольствие от равномерного загара", - озвучила свои наблюдения Слава и попросила у поклонников поделиться с ней лайфхаками для быстро устранения неприятных последствий солнечного ожога.

Слава обгорела в Египте (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее певица показала эффектный снимок в ярко-розовом слитном купальнике. Она расположилась на песке, спрятав глаза за круглыми солнечными очками. Глубокий вырез в области декольте позволил Славе показать во всей красе роскошный пышный бюст.

Слава демонстрирует роскошную фигуру на пляже (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я испаряюсь уже в процессе горения. Коротко о моем загаре", - с юмором прокомментировала свой пляжный отдых звезда.