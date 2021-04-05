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Хочеться отримати задоволення: Слава Камінська поділилася особистим одкровенням

Автор: Lite

Слава Камінська відпочиває з дітьми і друзями у спекотному Єгипті, влаштовує дефіле та фотосесії в пляжних вбраннях. Співачка насолоджується близькістю моря і повним релаксом, а також ділиться курортними хроніками з шанувальниками. Так, Слава розповіла, що вже встигла обгоріти під жарким сонцем, але це її не турбує.

Вона опублікувала в Instagram чорно-біле фото в картатій сорочці та повідомила, що "постраждала" від сонця в Єгипті і поділилася своїми думками про мінливість життя і правильні реакціях на обставини.

Артистка прийшла до висновку, що від всього, що відбувається в житті треба отримувати задоволення.

"Потрібно вміти отримувати задоволення від всього, що з нами відбувається і радіти кожному дню. Я, наприклад, облажу, як змія. І в цьому процесі теж є свій кайф: по-перше - це лоскотно, а по-друге є чим зайнятися. Хочеться ще отримати задоволення від рівномірної засмаги", - поділилася спостереженнями Слава і попросила у шанувальників поділитися з нею лайфхаками для швидко усунення неприємних наслідків сонячного опіку.

Слава обгоріла в Єгипті (фото: instagram.com/babaslavka)

Раніше співачка показала ефектний знімок в яскраво-рожевому суцільному купальнику. Вона розташувалася на піску, сховавши очі за круглими сонячними окулярами. Глибокий виріз в області декольте дозволив Славі показати у всій красі розкішний пишний бюст.

Слава демонструє розкішну фігуру на пляжі (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я випаровуюсь вже в процесі горіння. Коротко про мою засмагу", - з гумором прокоментувала свій пляжний відпочинок зірка.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська чесно висловилась про особисті табу в сексі.

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Новини України Слава Камінська
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