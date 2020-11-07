Хочется его скушать: Илона Гвоздева позирует с крошкой-сыном в стильных ползунках

Илона Гвоздева недавно назвала своих фаворитов на "Танцах со звездами 2020", но вот самой танцовщице и хореографу, кажется, пока что совсем не до танцев. Дело в том, что Илона недавно стала мамой во второй раз - Илона родила сына Доминика - и теперь посвящает малышу все свое свободное время.

В своем микроблоге Гвоздева показала новый трогательный снимок: она держит крошку на руках, он в стильных ползунках прижался к ее груди. Илона так рада своему счастью, что признается в желании "скушать" своего крошку.

Стильные мама с сыночком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Как же вкусно пахнет этот малыш, так и хочется его скушать. Я так долго скучала за этим молочным сладким запахом. Помню, когда Рия уже выросла из грудного возраста, я доставала из шкафчика ее вещи/пеленки и вкушала аромат, словно "Парфюмер". Вы тоже так делаете, мамочки, или я сошла с ума?", - спросила Илона у своих подписчиц.

"Детки всегда пахнут вкусно, наверное, это запах беззаботности и детства", "Да, этот волшебный запах, очень скучаю по тому времени", "Вітаємо, нехай росте здоровим і щасливим", "Какие вы классные... Да, тоже, мне кажется, все мамочки так делают, только некоторые боятся признаться", - сделали откровенные признания поклонники Илоны, утешая ее, что она не сошла с ума.

Напомним, иногда Илона любит повеселиться: артистка недавно шокировала поклонников вызывающим макияжем.