Страшно красивая: Илона Гвоздева шокировала поклонников вызывающим макияжем

Илона Гвоздева напугала фанатов своими снимками

Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью сосредоточилась на материнстве, она делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком, как питаться самой и как кормить грудью малыша. Все так привыкли к милых и познавательным постам Гвоздевой, что никак не ожидали увидеть на ее страничке фото к самому мистическому празднику в году.

Илона показала своим фанатам, в каком виде она будет встречать Хеллоуин. Темные круги под глазами, черная точка вместо носа и прочие "атрибуты" макияжа к этому "празднику нечисти" не на шутку напугали фанатов Илоны. Звезды одета в розовое платье, а на голове у нее крсуются две розы.

Илона Гвоздева к Хеллоуину готова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Хеллоуин. Мистический праздник. В последний день октября во многих странах мира, но в первую очередь в США и Великобритании, принято отмечать праздник Хэллоуин. В последние годы он становится все более популярным.

А вы знали что:

Хэллоуин это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн- это кельтский Новый год.

Сегодня люди переодеваются в костюмы разной нечисти, вырезают на тыквах зловещие рожицы и готовят разнообразные угощения. Сейчас это делается ради забавы, а в минувшие времена люди верили, что эти ритуалы помогут им уберечь себя и свою семью от злых духов.

Вы в это верите? Вы отмечаете Хеллоуин, если да, то какие традиции успели завести в этот день?", - спросила Гвоздева под своими "страшными" фото.

Фолловеры поставили любимой танцовщице и хореографу лайки, а вот в комментариях признались, что праздновать не будут, ведь это - совсем не украинские традиции.

Напомним, что Илона Гвоздева восхитила сеть трогательными снимками с мужем-именинником:"Так и светятся счастьем!".

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)