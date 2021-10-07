Холли Берри показала редкое фото подросшего сына: весь в маму

"Сегодня этому маленькому чуваку исполняется 8 лет! С днем рождения, Майор Гром", - написала Берри. На снимке Масео предстал в образе героя российских комиксов, фанатом которых он, судя по всему, является.

Несмотря на то что лицо мальчик практически полностью скрыл за кепкой, публика осталась в восторге. Дело в том, что обычно Холли старается не показывать лиц детей. Многие выразили мнение, что ребенок похож на актрису. "Он твой близнец", "Даже по этой картинке можно сказать, что он похож на тебя...", "Он твоя копия", - пишут фолловеры и поздравляют Масео.

Сын Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

В одном из интервью Холли рассказала, что воспитание сына для нее имеет особое значение.

"С того момента, как сыну исполнилось пять лет, я вела с ним разговоры о различиях между девочками и мальчиками. Я прямо видела, как общество обучило его ставить себя выше девочек. Я должна была сломить эти установки и дать ему другие перспективы. Мне надо было бросить ему вызов, попросить его разобраться, откуда это все подсознательно в нем берется", - откровенничала звезда.

Напомним, сына Холли Берри родила от французского актера Оливье Мартинеса, за которым была замужем с 2013 по 2016 год. Также у актрисы есть дочь Нала Ариэла от фотомодели Габриэля Обри, которой исполнилось 13. На данный момент Холли встречается с 51-летним певцом Ваном Хантом.