"Холостячка" Мишина дала ценный совет по уходу и любви к себе: тотально влияет на самооценку

Главная "Холостячка" страны Ксения Мишина за шаг до решающего выбора спутника - поклонники гадают, кому она отдаст предпочтение: сдержанному и заботливому Алексею Тригубенко или веселому и зажигательному Александру Эллерту? Об этом зрители проекта узнаю уже в эту пятницу, 18 декабря, на канале СТБ. А пока Ксения хранит интригу и обсуждает с поклонницами женские темы, например, уход за собой и принятие себя.

Девушка решила углубиться в тему ухода за кожей. Также она затронула популярный вопрос принятия себя и бодипозитива.

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"Сегодня уже ни для кого не секрет, что то, как мы выглядим и то, с какой заботой относимся к своему телу, лицу и эмоциональному состоянию тотально влияет на самооценку. Я с большим уважением отношусь к движению body positive, и все же по опыту знаю, что чем внимательнее к себе девушка, тем больше женской энергии (читай: любви к себе и другим) в ней есть", - заверила она.

Ксения Мишина тщательно следит за собой (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения рассказала о своем базовом уходе, а также решила познакомить подписчиц с таким продуктом, как сыворотка, ведь не все знают об истинном предназначении этого средства. Она пояснила послдовательность нанесения и принципы действия косметических препаратов.

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"Итак, важно понимать, чем функционал сыворотки отличается от крема. Крем — базовый ежедневный уход, а сыворотка — продукт, который направлен на решение конкретной задачи, которую вы ставите перед собой на конкретный период. Например: сухость, пигментация, акне, возрастные изменения и другое.

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Таким образом, выбирая крем, вы ориентируетесь на тип кожи, а выбирая сыворотку - на ее текущее состояние. Сыворотка — активные компоненты в высокой концентрации для решения конкретной задачи. И ее ценность в том, что глубина проникновения намного выше, чем у крема. Но важно помнить, что она не отменяет крем, а после населения сыворотки крем обязателен, чтобы запечатать активные компоненты в глубине", - детально пояснила принцип работы косметических продуктов холостячка.

Напомним, что ранее Ксения Мишина поделилась секретами персонального стиля.