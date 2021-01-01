"Холостячка" Мишина "сменила" фамилию и показала экстрим с возлюбленным

"Холостячка" Ксения Мишина оригинально поздравила украинцев с Новым годом, пожелав всем любви и счастья. Вместе с избранником Александром Эллертом они экстремально покатались на горках в Буковеле, записав веселое видео. А в подписи красотка-актриса уточнила, что она больше "не Мишина".

Так на своей странице в Instagram Ксюша написала, что год был не простым и принес много перемен, в том числе и позитивных. Ведь девушка встретила свою любовь. Она призналась в чувствах к Александру и пожелала всем найти свою любовь.

"Мы не знаем, какой будет следующий год, но я точно знаю, каким бы он не был, если воспринимать все происходящее с благодарностью, все будет хорошо", - написала героиня "Холостячки".

А в подписи к посту она пошутила, каламбуром обыграв свою фамилию.

"С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина", - написала Ксюша.

"Ты самый лучший подарок", - ответил ей в комментарии Александр.

Ксения Мишина поздравила украинцев с Новым годом (видео: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что в проекте "Холостячка" победил юморист и ведущий Александр Эллерт. Они с героиней шоу Ксенией Мишиной живут вместе уже несколько месяцев, и стали одной из самых обсуждаемых пар за последнее время. Астролог даже рассказала о перспективах отношений возлюбленных.

А вот полуфиналист проекта Андрей Рыбак, который вызвал негодование Мишиной из-за постоянной лжи, долго не скучал и теперь встречается с девушкой Алиной. Недавно они даже показали совместное фото.