"Холостячка" Огневич сверкнула роскошными формами в нижнем белье и высказалась о комплексах

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" украинская певица Злата Огневич взбудоражила сеть новыми провокационными кадрами. Звезда поделилась горячими фото в нижнем белье, а также подняла тему хейта в сети и комплексов.

Злата позировала в черном нижнем белье, поверх которого надела шорты и кофту с рукавами из черной сетки. Эффектный образ дополняют нюдовый макияж и красивая укладка.

Обувь она надевать не стала и соблазнительно изгибалась на фоне черной полупрозрачной занавески, демонстрируя свои роскошные формы во всей красе.

В подписи Огневич заговорила об участии в "Холостячке" и о том, с чем ей пришлось из-за этого столкнуться. Певица отметила, что обзоры на шоу ее лишь веселят, а к хейте она была готова.

"Когда я приняла решение найти любовь на проекте "Холостячка", я отдавала себе отчёт, что этим поступком открою двери в Дом своей души абсолютно ВСЕМ желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы. Также знала, что с приходом на проект я расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то- повод для мотивации. Здесь хочу отметить: особенно меня веселят обзоры Холостячки. Ой, девочки, ни в чём себе не отказывайте", - поделилась главная героиня.

Далее Злата вспомнила свой откровенный танец, который она исполнила для участников в 4 выпуске шоу. По словам звезды, он позволил увидеть, как много у нас закомплексованных женщин, которым подобное показалось вульгарным и недопустимым.



"Кроме того, что проект "Холостячка"очень важный, искренний, экологичный - он ещё обнажает проблемы современного украинского общества. Казалось бы, мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин", - написала артистка.

Она призвала женщин избавляться от комплексов и начинать жить.

"Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами. То, что МЫ себе запрещаем, другим также нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы Вы познали себя, настоящих и начали ЖИТЬ. Вы даже себе не представляете, насколько Вы - крутые! Нужно просто ОТПУСТИТЬ себя! Отпустить свою внутреннюю девочку", - поделилась Огневич.

Злата Огневич похвасталась точеной фигурой в нижнем белье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)