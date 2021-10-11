ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Холостячка" Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 16:04
"Холостячка" Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото) Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" - украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. На некоторых снимках звезда не стала надевать нижнее белье.

Яркими фото в эффектных образах артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Злата примерила несколько стильных луков. Сначала она позировала в трендовом брючном костюме изумрудного цвета и бежевых босоножках на шпильке.

Певица красиво уложила волосы волнами и сделала нюдовый макияж, а на шею надела длинную цепочку.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

При этом пиджак Огневич надела на голое тело, решив обойтись без бюстгальтера, что добавило кадрам огня и изюминки.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

Далее Злата предстала в светлом наряде в спортивном стиле - она примерила белый трикотажный кроп-топ, атласные брюки и блузку молочного оттенка. Холостячка не стала застегивать блузку, хвастаясь упругим прессом и тонкой талией. Завершают лук босоножки с декором из камней.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

Затем артистка позировала перед камерой в черном брючном костюме, сочетав его с черными босоножками на высоких каблуках. Под жакет с атласными лацканами Огневич снова не стала надевать бюстгальтер, будоража глубоким декольте.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без бюстгальтера снялась в пикантной фотосессии (фото)

Злата Огневич взбудоражила пикантными образами в новой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Знаменитость рассказала, какой у нее любимый предмет гардероба.

"Если меня спросят об элементе, без которого я не представляю свой базовый гардероб, я однозначно отвечу - это брючный костюм. Дополни его яркими аксессуарами, сочной помадой - и вечерний образ готов. А может быть, просто собрать волосы, сделать нюдовый мейк- и смело в офис, на работу. Перед этим забежав за вкусным капуччино в любимое бистро! Мой любимый вариант: брючный костюм+удобные кроссы и тренч. Не устану признаваться в любви украинским брендам!" - поделилась Злата.

Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Андрей Задворный заявил о несправедливом отношении к себе.

Также участник "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко признался, что происходит в доме, когда нет камер.

Читайте LITE в Google News
Злата Огневич Холостячка
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время