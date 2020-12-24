"Холостячка" после проекта: как сложились отношения Мишиной и Эллерта

Финал "Холостячки" состоялся 18 декабря, в котором красавица актриса Ксения Мишина выбрала своего мужчину. Победителем стал Александр Эллерт. Но удастся ли паре сохранить романтические отношения после проекта и продолжить встречаться за кадром?

Об этом во всех деталях украинцы узнают уже 25 декабря на канале СТБ. Пара станет главными гостями пост-шоу и расскажет, как развиваются их отношения и вместе ли они.

Кроме того, в эфир придут самые яркие участники проекта - Евгений Ковтуненко, Игорь Бабко, Андрей Шатырко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко. Они поделятся подробностями личной жизни и кое-кто даже представит своих возлюбленных.

"Холостячка" Ксения Мишина

Гостьей "Холостячки" также станет экс-участница "Холостяка" Дана. И окажется, что у нее есть нечто общее с участником "Холостячки".

Но главным сюрпризом станет объявление нового "Холостяка", ведь уже весной украинцев ждет премьера 11 сезона шоу. Причем героем может стать один из участников "Холостячки".

Шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" состоится в пятницу, 25 декабря, в 19:00, на СТБ!

Отметим, что выбор Ксении Мишиной вызвал много пересудов и волну хейта, на которую недавно ответил Александр Эллерт, победитель шоу "Холостячка".

Ранее украинская астролог также дала прогноз отношениям Ксении и Александра.