"Холостячка" Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: "настоящая мечта"

На Злате – шелковое платье на тонких бретелях, под котором не угадывается белье. Она набросила на плечи кашемировое элегантное пальто оттенка кэмел. Из украшений – изящная свисающая трендовая цепока с небольшими бусинами-жемчужинами. Макияж – максимально естественный. Злата расположилась на балконе с кованными перилами и видами на центр города. Она чувственно и призывно позирует перед фотографом.

Злата Огневич очаровала чувственной сексуальностью (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Відчуваю подих осені", - подписала эстетичные чувственные кадры певица.

Поклонники Златы восприняли ее реплику как намек на старт нового сезона шоу "Холостячка" с участием своей любимицы, который они ждут с нетерпением. На артистку обрушилось цунами заслуженных комплиментов.