UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Холостячка" Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: "настоящая мечта"

Автор: Styler

Злата Огневич будоражит поклонников "новостями с полей" - она постепенно раскрывает небольшие секреты со съемок реалити "Холостячка" на СТБ со своим участием. Так, уже известны некоторые подробности об участниках, которые пришли сражаться за сердце талантливой красотки. А пока она интригует и будоражит поклонников чувственными фотосетами, ведь Злата умеет быть неоразимой и очаровательной в любом образе.

В новом фотосете, которым звезда поделилась в Instagram, она предстала в соблазнительном луке.

На Злате – шелковое платье на тонких бретелях, под котором не угадывается белье. Она набросила на плечи кашемировое элегантное пальто оттенка кэмел. Из украшений – изящная свисающая трендовая цепока с небольшими бусинами-жемчужинами. Макияж – максимально естественный. Злата расположилась на балконе с кованными перилами и видами на центр города. Она чувственно и призывно позирует перед фотографом.

Злата Огневич очаровала чувственной сексуальностью (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Відчуваю подих осені", - подписала эстетичные чувственные кадры певица.

Поклонники Златы восприняли ее реплику как намек на старт нового сезона шоу "Холостячка" с участием своей любимицы, который они ждут с нетерпением. На артистку обрушилось цунами заслуженных комплиментов.

  • Шикарно выглядите, стильная красотка. Богиня Злата
  • Красота
  • Какое шикарное платье
  • Ты настоящая мечта
  • Златочка, ты прекрасная
  • Прекрасно выглядите. Классные фото
  • Любимая зажигалочка
  • Очень нежная

Напомним, что ранее Злата Огневич раскрыла ранее неизвестные факты о себе и приоткрыла завесу тайны над съемочным процессом романтического реалити.

Читайте LITE в Google News
Злата ОгневичХолостячка