"Холостячка" Злата Огнєвіч без білизни обпекла чуттєвим фотосетом: "справжня мрія"

На Златі - шовкове плаття на тонких бретелях, під якому не вгадується білизна. Вона накинула на плечі кашемірове елегантне пальто відтінку кемел. З прикрас - витончений звисаючий трендовий ланцюжок з невеликими намистинами-перлинами. Макіяж - максимально природний. Злата розташувалася на балконі з кованими переліами і видами на центр міста. Вона чуттєво і заклично позує перед фотографом.

Злата Огневич зачарувала чуттєвою сексуальністю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Відчуваю подих осені", - підписала естетичні чуттєві кадри співачка.

Шанувальники Злати сприйняли її репліку як натяк на старт нового сезону шоу "Холостячка" за участю своєї улюблениці, який вони чекають з нетерпінням. На артистку обрушилося цунамі заслужених компліментів.