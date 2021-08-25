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"Холостячка" Злата Огнєвіч без білизни обпекла чуттєвим фотосетом: "справжня мрія"

Автор: Styler

Злата Огнєвіч розбурхує шанувальників "новинами з полів" - вона поступово розкриває неболшіе секрет зі зйомок реаліті "Холостячка" на СТБ зі своєю участю. Так, вже відомі деякі подробиці про учасників, які прийшли битися за серце талановитої красуні. А поки вона інтригує і розбурхує шанувальників чуттєвими фотосетами, адже Злата вміє бути неординарною і чарівною в будь-якому образі.

У новому фотосеті, яким зірка поділилася в Instagram, вона постала в спокусливому луці.

На Златі - шовкове плаття на тонких бретелях, під якому не вгадується білизна. Вона накинула на плечі кашемірове елегантне пальто відтінку кемел. З прикрас - витончений звисаючий трендовий ланцюжок з невеликими намистинами-перлинами. Макіяж - максимально природний. Злата розташувалася на балконі з кованими переліами і видами на центр міста. Вона чуттєво і заклично позує перед фотографом.

Злата Огневич зачарувала чуттєвою сексуальністю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Відчуваю подих осені", - підписала естетичні чуттєві кадри співачка.

Шанувальники Злати сприйняли її репліку як натяк на старт нового сезону шоу "Холостячка" за участю своєї улюблениці, який вони чекають з нетерпінням. На артистку обрушилося цунамі заслужених компліментів.

  • Шикарно виглядаєте, стильна красуня. Богиня Злата
  • Краса
  • Яке шикарне плаття
  • Ти справжня мрія
  • Златочка, ти прекрасна
  • Чудово виглядаєте. Класні фото
  • Улюблена запальничка
  • Дуже ніжна

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч розкрила раніше невідомі факти про себе і відкрила завісу таємниці над знімальним процесом романтичного реаліті.

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Злата ОгнєвічХолостячка