Холостяк 11 резко обратился к недоброжелателям с обвинениями: "держите марку до конца"

Он опубликовал любительские фото из Каппадокии, где недавно побывала пара, и поговорить на серьезную тему.

"Мне очень нравится, как сейчас, оказавшись в такой ситуации, когда ты не можешь даже где-то тихо пукнуть, чтоб это никто не замети, люди пишут и говорят "лестные" слова. Но больше всего прикольно наблюдать, как люди переобуваются в воздухе, выписывая сначала негатив, а потом меняют свое мнение", - отметил Михаил.

Холостяк 11 решил поднять тему измены себе самому, своим взглядам и мнению. Он описал жизненную ситуацию, которая ярко иллюстрирует тему его философского поста.





Михаил и Анна показали красочные фото из Каппадокии (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Может, у кого-то и было такое чувство, когда тебя выворачивает на моменте это сделать. Ну, к примеру, ты что-то не любишь, но когда ты в компании, то без проблем соглашаешься с мнением большинства. Ты можешь рассказывать, что фу, я с этим чертом даже общаться не буду, а потом - бац! И они уже лучшие друзья", - привел пример Заливако.

Михаил уверяет, что с детства у него было все иначе, и к числу тех, кто "переобувается в воздухе" он никогда себя не относил.

Михаил и Анна счастливы вместе, невзирая на сплетни хейтеров (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Если мне что-то или кто-то не нравился, я четко это говорил и не менял мнение, и не потому, что это может быть выгодно или так как делают все - я четко понимаю и чувствую себя, и как мне потом будет с самим собой. Как говорится "держите марку" до конца. Больше негатива - это интересное состояние, в котором, правда, нет ни смысла, ни развития", - убежден бизнесмен.