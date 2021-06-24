Холостяк 11 різко звернувся до недоброзичливців зі звинуваченнями: "тримайте марку до кінця"

Він опублікував аматорські фото з Каппадокії, де нещодавно побувала пара, і поговорити на серйозну тему.

"Мені дуже подобається, як зараз, опинившись в такій ситуації, коли ти не можеш навіть десь тихо пукнути, щоб це ніхто не помітив, люди пишуть і говорять "приємні" слова. Але найбільше прикольно спостерігати, як люди перевзуваються в повітрі, виписуючи спочатку негатив, а потім змінюють свою думку", - зазначив Михайло.

Холостяк 11 вирішив підняти тему зради собі самому, своїм поглядам і думці. Він описав життєву ситуацію, яка яскраво ілюструє тему його філософського посту.





Михайло і Анна показали барвисті фото з Каппадокії (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Може, у когось і було таке відчуття, коли тебе вивертає на моменті це зробити. Ну, наприклад, ти щось не любиш, але коли ти в компанії, то без проблем погоджуєшся з думкою більшості. Ти можеш розповідати, що фу, я з цим чортом навіть спілкуватися не буду, а потім - бац! І вони вже найкращі друзі", - навів приклад Заливако.

Михайло запевняє, що з дитинства у нього було все інакше, і до числа тих, хто "перевзувається в повітрі" він ніколи себе не відносив.

Михайло і Анна щасливі разом, незважаючи на плітки хейтерів (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Якщо мені щось або хтось не подобався, я чітко це говорив і не змінював думку, і не тому, що це може бути вигідно або так як роблять всі - я чітко розумію і відчуваю себе, і як мені потім буде з самим собою. Як то кажуть "тримайте марку" до кінця. Більше негативу - це цікавий стан, в якому, правда, немає ні сенсу, ні розвитку", - переконаний бізнесмен.