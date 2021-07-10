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"Холостяк" Михайлюк тайно женился на матери своей дочки: первые фото и видео

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Киев, Суббота 10 июля 2021 09:45
"Холостяк" Михайлюк тайно женился на матери своей дочки: первые фото и видео Макс Михайлюк и Даша Хлыстун (фото: instagram.com/flymax305)
Автор: Ольвия Агаркова

"Холостяк 10", а ныне законный муж и отец Максим Михайлюк не смог построить любовь со своей экранной избранницей Дашей Ульяновой, зато в скором времени после разрыва с победительницей проекта нашел свою судьбу – модель Дарью Хлистун. В апреле Макс впервые стал отцом – у пары родилась дочь Ариана. И вот, наконец, пилот тайно женился на маме малышки и официально стал мужем.

Кадры с торжества появились в Instagram Stories Дарьи, а также фото с молодоженами опубликовано на странице ведущей свадебной церемонии влюбленных Юлии.

Судя по всему, скромное торжество состоялось в четверг, 8 июля. Жених и невеста предпочли традиционным нарядам удобные летние луки. Даша выбрала белое платье-миди свободного кроя с рукавами-фонариками. Обувь - удобные трендовые "гладиаторы". Она распустила волосы, и ограничилась легким почти незаметным макияжем.

Макс же облачился в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

&quot;Холостяк&quot; Михайлюк тайно женился на матери своей дочки: первые фото и видео

Макс и Даша тайно расписались (фото: instagram.com/juliya.kryazheva)

"Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений ...Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара", - описала Макса и Дашу ведущая церемонии.

В коротких видео со страницы Даши и свадебного организатора можно увидеть счастливую пару и их особую гостью – доченьку Ариану. Молодожены также гордо демонстрируют документы о регистрации брака.

Экс-холостяк и его любимая связали себя узами брака

Напомним, что недавно Макс Михайлюк впервые показал лицо доченьки. Экс-"холостк" признался, что с появлением на свет малышки понял, что такое настоящее счастье.

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