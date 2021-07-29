"Холостяк" Заливако показал страстные фото с любимой и сделал признание о разлуке

Пара запечатлена на причале. Михаил облокотился на перила и прижал к себе Анну. слившись с ней в поцелуе. На другом кадре влюбленные смеются в объятьях друг друга, при этом Заливако зарылся головой в грудь девушки.

Михаил Заливако и Анна Богдан показали чувства на камеру (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Мужчина с некоторым удивлением признался, что сильно скучает по возлюбленной.

"Удивляюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное чувство, даже прикольно как-то… Не думал, что у меня это будет так сильно. Поэтому, кто это не испытывал, советую", - откровенно поделился "Холостяк 11".

Такое признание растрогало Богдан.

"Ой ой ой, какие фотографии, какие слова. Я тоже скучаю, май лав", - написала девушка в комментариях.

Подписчики тоже оставили много умиленных отзывов влюбленным.