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"Холостяк" Заливако показал страстные фото с любимой и сделал признание о разлуке

Автор: Марина Настевич

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако поделился в сети страстными снимками со своей возлюбленной Анной Богдан. Сейчас мужчина уехал на съемки в Одессу и признался, что уже очень скучает по избраннице.

Милые фото с любимой он опубликовал у себя в Instagram.

Пара запечатлена на причале. Михаил облокотился на перила и прижал к себе Анну. слившись с ней в поцелуе. На другом кадре влюбленные смеются в объятьях друг друга, при этом Заливако зарылся головой в грудь девушки.

Михаил Заливако и Анна Богдан показали чувства на камеру (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Мужчина с некоторым удивлением признался, что сильно скучает по возлюбленной.

"Удивляюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное чувство, даже прикольно как-то… Не думал, что у меня это будет так сильно. Поэтому, кто это не испытывал, советую", - откровенно поделился "Холостяк 11".

Такое признание растрогало Богдан.

"Ой ой ой, какие фотографии, какие слова. Я тоже скучаю, май лав", - написала девушка в комментариях.

Подписчики тоже оставили много умиленных отзывов влюбленным.

  • Круто, приятное чувство, когда любовь взаимна
  • Восхищаюсь вами, счастья вам и побольше
  • Милахи
  • Дуже классне друге фото, таке щире
  • Обожаю за вами "наблюдать"...прямо не подвели. Тихо радуюсь за вас
  • Миша, мы ждём свадьбу
  • Вы классные. Долгой и счастливой жизни вам
  • Лучшие просто, самая любимая пара, вы так подходите друг другу, переживаюю как за себя
  • Пусть будет так всегда! Вы прекрасны!
  • Красивые такие
  • Вы классные

Напомним, ранее победительница "Холостяк 11" Анна Богдан раскрыла секреты ухода за собой для сияющего вида.

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ХолостякМихаил Заливако