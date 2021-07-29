RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Холостяк" Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку

Автор: Марина Настевич

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако поділився в мережі пристрасними знімками зі своєю коханою Анною Богдан. Зараз чоловік поїхав на зйомки в Одесу і зізнався, що вже дуже сумує за обраницею.

Милі фото з коханою він опублікував у себе в Instagram.

Пара зображена на причалі. Михайло сперся на перила і притиснув до себе Анну. злившись з нею в поцілунку. На іншому кадрі закохані сміються в обіймах один одного, при цьому Заливако зарився головою в груди дівчини.

Михайло Заливако та Анна Богдан показали почуття на камеру (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Чоловік з деяким подивом зізнався, що сильно сумує за коханою.

"Дивуюся самому собі. Я почав нудьгувати. Дуже цікаве почуття, навіть прикольно якось... не думав, що у мене це буде так сильно. Тому, хто це не відчував, раджу", - відверто поділився "Холостяк 11".

Таке зізнання зворушило Богдан.

"Ой ой ой, які фотографії, які слова. Я теж сумую, май лав", - написала дівчина в коментарях.

Підписники теж залишили багато розчулених відгуків закоханим.

  • Круто, приємне відчуття, коли любов взаємна
  • Захоплююся вами, щастя вам і побільше
  • Милі та позитивні
  • Дуже класне друге фото, таке щире
  • Обожнюю за вами "спостерігати"...прямо не підвели. Тихо радію за вас
  • Міша, ми чекаємо весілля
  • Ви класні. Довгого і щасливого життя вам
  • Кращі просто, найулюбленіша пара, Ви так підходите один одному, переживаю як за себе
  • Нехай буде так завжди! Ви прекрасні!
  • Красиві такі
  • Ви класні

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан розкрила секрети догляду за собою для сяючого вигляду.

Читайте LITE в Google News
ХолостякМихаил Заливако