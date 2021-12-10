"Холостяк" Заливако трогательно обратился к любимой по особому поводу: "Мои любимые ноги"

На фотографии, которая, судя по всему, была сделана во время съемок "Холостяка", влюбленная пара запечатлена в объятиях друг друга на украшенной цветами террасе. На Анне - длинное золотистое платье, а Михаил позировал в элегантном черном костюме.

Михаил Заливако тепло поздравил любимую с днем рождения и вспомнил знакомство с ней (фото: instagram.com/kanyeeebear)

В подписи Заливако вспомнил, какая его любимая женщина замечательная и рассекретил, что любит в ней больше всего.

"Могу сказать, что у нас с тобой ну ооочень интересная история знакомства… Могу сказать, что мы все получаем то, чего сильно хотим. И я знаю, что хотел и видел такого человека как ты рядом с собой. Ты очень крутая и сильная личность, как и невероятная женщина. Мне очень нравится как ты дурачишься и смеёшься со мной. И при всем этом ты нереально женственная и мудрая. Я тебе уже утром говорил, что хочу чтобы в твоей жизни была радость и счастье такими, как ты их видишь. Чтобы всегда была цель как достижимая , так и нет. Мечтай… мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоём случае это ноги), мои любимые ноги. Пусть сбывается все загаданное и в обычные дни - теперь это будет такой суперсилой! Я тебя люблю", - трогательно поздравил девушку экс-Холостяк.

Сама Богдан поделилась черно-белым фото в эффектном платье с открытыми плечами и поблагодарила всех родных и близких.

Анна Богдан призналась, что счастлива и довольна своей жизнью (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Мне снова 18. Хочу сказать спасибо моим родным которые всегда рядом, спасибо друзьям за дружбу и что со мной идёте по жизни… Спасибо мой Мишка тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите, любовь - это самое главное. P.S Всех крепко обнимаю и целую. Спасибо, что со мной", - написала именинница.