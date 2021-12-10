"Холостяк" Заливако зворушливо звернувся до коханої з особливого приводу: "Мої улюблені ноги"

На фотографії, яка, судячи з усього, була зроблена під час зйомок "Холостяка", закохана пара відображена в обіймах один одного на прикрашеній квітами терасі. На Анні - довга золотиста сукня, а Михайло позував в елегантному чорному костюмі.

Михайло Заливако тепло привітав кохану з днем народження і згадав знайомство з нею (фото: instagram.com/kanyeeebear)

У підписі Заливако згадав, яка його кохана жінка чудова і розсекретив, що любить в ній найбільше.

"Можу сказати, що у нас з тобою ну дуууже цікава історія знайомства... Можу сказати, що ми всі отримуємо те, чого сильно хочемо. І я знаю, що хотів і бачив таку людину як ти поруч з собою. Ти дуже крута і сильна особистість, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається як ти дурієш і смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна і мудра. Я тобі вже вранці говорив, що хочу щоб в твоєму житті була радість і щастя такими, як ти їх бачиш. Щоб завжди була мета як досяжна, так і ні. Мрій ... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, у якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги), мої улюблені ноги. Нехай збувається все загадане і в звичайні дні - тепер це буде такою суперсилою! Я тебе кохаю", -зворушливо привітав дівчину екс-Холостяк.

Сама Богдан поділилася чорно-білим фото в ефектній сукні з відкритими плечима і подякувала всім рідним і близьким.

Анна Богдан зізналася, що щаслива і задоволена своїм життям (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним, які завжди поруч, дякую друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю... Дякую мій Мишко тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любіть, любов - це найголовніше. P. S всіх міцно обіймаю і цілую. Спасибі, що зі мною", - написала іменинниця.