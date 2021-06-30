"Холостяк" Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: "вызываешь мурашки"

Холостяк 11 Михаил Заливако и его любимая Анна Богдан деляться в сети страстными фото и не мене горячими признаниями. Парочка демонстрирует свои чувства без стеснения и наслаждается друг другом. Михаил признается, что заботиться о любимой и не жалеет на нее средств, а его избранница восхищается мужскими качествами любимого и его особо вкусными сырниками, лучше, чем у ее мамы.
На свежем кадре в Instagram михаила можно увидеть нежное отношение в паре.
Так, на фото бизнесмен держит любимую на руках. Анна выбрала для романтического вечера с любимым солнечное платье-миди на тонких бретелх.Михаил гладит девушку по ноге, чуть приподняв подол ее летнего наряда, а она прижимается к нему поближе.
Михаил и Анна без стеснения демонстрируют страсть и нежность (фото: instagram.com/kanyeeebear)
"Нравится ощущение рядом.
Нравится, когда идем за руку.
Нравится, что вызываешь мурашки по коже.
Нравится с тобой слушать одну песню на repeat.
Нравится, что не стыдно.
Нравится, когда дуркуешь.
Нравится, что не боишься.
Нравится, что настоящая.
В общем, нравится… и да, химия - очень нравится", - поделися своими ощущениями и чувствами єкс-холостяк.
В комментариях многие пользователи сети порадовались за счастливых влюбленных. Не обошлось и без критики, но Михаил отвечал на такие сообщения с юмором.
Напомним, что ранее Холостяк 11 обратился к недоброжелателям в сети и уличил их в двуличии.