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"Холостяк" Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: "вызываешь мурашки"

Автор: Styler

Холостяк 11 Михаил Заливако и его любимая Анна Богдан деляться в сети страстными фото и не мене горячими признаниями. Парочка демонстрирует свои чувства без стеснения и наслаждается друг другом. Михаил признается, что заботиться о любимой и не жалеет на нее средств, а его избранница восхищается мужскими качествами любимого и его особо вкусными сырниками, лучше, чем у ее мамы.

На свежем кадре в Instagram михаила можно увидеть нежное отношение в паре.

Так, на фото бизнесмен держит любимую на руках. Анна выбрала для романтического вечера с любимым солнечное платье-миди на тонких бретелх.Михаил гладит девушку по ноге, чуть приподняв подол ее летнего наряда, а она прижимается к нему поближе.

Михаил и Анна без стеснения демонстрируют страсть и нежность (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Нравится ощущение рядом.
Нравится, когда идем за руку.
Нравится, что вызываешь мурашки по коже.
Нравится с тобой слушать одну песню на repeat.
Нравится, что не стыдно.
Нравится, когда дуркуешь.
Нравится, что не боишься.
Нравится, что настоящая.
В общем, нравится… и да, химия - очень нравится", - поделися своими ощущениями и чувствами єкс-холостяк.

В комментариях многие пользователи сети порадовались за счастливых влюбленных. Не обошлось и без критики, но Михаил отвечал на такие сообщения с юмором.

  • Это здорово!
  • Надо жениться
  • Будьте счастливы всегда
  • Какие вы классные! И видно, что влюблены друг в друга!
  • Вы такие клевые и настоящие оба! Просто нравится смотреть на вас
  • Какие вы шикарные
  • Вы замечательная пара!
  • Какие же вы милые

Напомним, что ранее Холостяк 11 обратился к недоброжелателям в сети и уличил их в двуличии.

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ХолостякМихаил Заливако