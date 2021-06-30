"Холостяк" Заливако посадив на руки Богдан і зробив ітимне зізнання: "викликаєш мурашки"

Так, на фото бізнесмен тримає кохану на руках. Анна вибрала для романтичного вечора з коханим сонячну сукню-міді на тонких бретелях. Михайло гладить дівчину по нозі, ледь припіднявши поділ її літнього вбрання, а вона притискається до нього ближче.

Михайло і Анна без сорому демонструють пристрасть і ніжність (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Подобається відчуття поруч.

Подобається, коли йдемо за руку.

Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі.

Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat.

Подобається, що не соромно.

Подобається, коли дуркуешь.

Подобається, що не боїшся.

Подобається, що справжня.

Загалом, подобається ... і так, хімія - дуже подобається", - поділися своїми відчуттями і почуттями єкс-холостяк.

У коментарях багато користувачів мережі пораділи щастю закоханих. Не обійшлося і без критики, але Михайло відповідав на такі повідомлення з гумором.