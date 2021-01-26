Так хороша: 44-летняя Риз Уизерспун покорила неувядающей красотой на "честном" фото

Риз Уизерспун в последнее время весьма активна в сети Instagram. Голливудская актриса за последние несколько дней показала двоих своих сыновей: 18-летнего Дикона и 9-летнего Теннесси, чем вызвала немало восторга в рядах своих фолловеров. А теперь пришел черед показать свою собственную красоту, которая с годами никуда не девается.

Риз на новом селфи (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

На новом селфи, которое звезда сделала во дворе собственного дома, она позирует в пальто и объемной шапке с классическим зимним узором. Риз сделала легкий макияж, ярко выделив губы, а волосы уложила легкой волной.

"Могла бы прямо сейчас надеть варежки Берни!", - написала голливудская блондинка, известная своей любовью пошутить с поклонниками. В ответ она получила массу комплиментов насчет своего чувства юмора. А также - редкой красоты и сияющего внешнего вида.

"Восхитительна", "Ты такая красивая", "Великолепна", "Я хотела бы знать, какой это цвет губ и бренд!!", "Я искал Берни на этом фото, но не увидел его", "Прекрасное тело", "Настоящие мужчины носят варежки!", "Так хороша", - пишут фанаты голливудской блондинки.

Ранее Риз Уизерспун демонстрировала роскошный вечерний образ.