Така гарна: 44-річна Різ Уізерспун підкорила нев'янучою красою на "чесному" фото

Різ Уізерспун останнім часом дуже активна в мережі Instagram. Голлівудська актриса за останні декілька днів показала двох своїх синів: 18-річного Дікона і 9-річного Теннессі, чим викликала чимало захоплення в лавах своїх фоловерів. А тепер прийшла черга показати свою власну красу, яка з роками нікуди не дівається.

Різ на новому селфі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

На новому селфі, що зірка зробила у дворі власного будинку, вона позує в пальто і об'ємної шапці з класичним зимовим візерунком. Різ зробила легкий макіяж, яскраво виділивши губи, а волосся уклала легкою хвилею.

"Могла б прямо зараз одягти рукавиці Берні!", - написала голлівудська блондинка, відома своєю любов'ю пожартувати з шанувальниками. У відповідь вона отримала масу компліментів щодо свого почуття гумору. А також - рідкісної краси і сяючого вигляду.

"Чудова", "Ти така красива", "Прекрасна", "Я хотіла б знати, який це колір губ і бренд!!", "Я шукав Берні на цьому фото, але не побачив його", "Прекрасне тіло", "Справжні чоловіки носять рукавиці!", "Така гарна", - пишуть фанати голлівудської блондинки.

Раніше Різ Уізерспун демонструвала розкішний вечірній образ.