Хорошеет с каждым днем: Наталья Водянова восхитила сеть красотой 14-летней дочери

Модель показала фото Невы

Наталья Водянова запостила новое фото единственной дочери Невы. Девочка, которая увлекается игрой на музыкальных инструментах, сидит за роялем и мечтательно смотрит вверх. Как обычно, Нева не стала надевать платья. Она обожает свободные наряды в духе всех подростков, и выбрала в этот раз объемный свитшот с принтом на груди, а также джинсы. Свои длинные светлые волосы 14-летняя наследница популярной модели заплела в косы. "Настроение. А как ваши дела, дорогие?", – спросила у фанатов Водянова.

Новое фото Невы (фото: instagram.com/natasupernova)

Часть поклонников ответила на вопрос 38-летней мамочки. Но большинство принялись обсуждать, как выросла дочь Натальи, а также, какой хорошенькой стала. "Ваша Нева просто прелестна, неповторимая, как и вы", "Нева красотка не только внешностью, но и душой", "Давно отметила про себя, что Нева обладает не просто красотой, а красотой иконописной", "Такая милая"…

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Не удержался от комментария и муж Водяновой – французский бизнесмен и наследник LVMH Антуан Арно, за котрого модель вышла совсем недавно. "Рука из "Семейки Аддамс здесь", – написал он, имея в виду чью-то руку, попавшую в кадр. Забавный комментарий набрал массу лайков фанатов Натальи, которые обожают следить за всеми подробностями ее жизни.

Напомним, ранее модель продемонстрировала стильный образ на Неделе моды в Париже, куда отправилась вместе с Анутаном Арно.