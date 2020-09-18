Все хорошеет: Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом

Певица грустит, что с осенью пришла и прохладная погода
Наталья Могилевская грустит, что с приходом осени и погода стала более прохладной и уже не удастся погулять в легких платьях. Ведь еще совсем недавно певица нежилась в теплом море в Хорватии, а теперь вновь окунулась в рабочие будни в Киеве.
На своей страничке в Instagram звезда показала фото в стильном и ярком образе - она позирует в темных брюках и красном кимоно. Наталья оставила волосы распущенными и сделала легкий макияж, а на ее губах играет загадочная улыбка.
Как призналась артистка, этот восточный предмет одежды очень ей полюбился.
Наталья Могилевская продемонстрировала эффектный лук в кимоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Осень наступает. Не хочется тёплой одежды. :((( В этом году страшно полюбила носить кимоно. Сейчас на мне от украинского производителя. А вы видели в каком кимоно Влад Яма пришел ко мне в этом году на день рождения? Кимоно был писк года и для мужчин", - поделилась Могилевская.
Подписчики певицы оценили ее эффектный лук, а также принялись восхищаться цветущим внешним видом.
Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером и заговорила об изменах.
Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.