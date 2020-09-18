Все хорошеет: Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом

Наталья Могилевская грустит, что с приходом осени и погода стала более прохладной и уже не удастся погулять в легких платьях. Ведь еще совсем недавно певица нежилась в теплом море в Хорватии, а теперь вновь окунулась в рабочие будни в Киеве.

На своей страничке в Instagram звезда показала фото в стильном и ярком образе - она позирует в темных брюках и красном кимоно. Наталья оставила волосы распущенными и сделала легкий макияж, а на ее губах играет загадочная улыбка.

Как призналась артистка, этот восточный предмет одежды очень ей полюбился.

Наталья Могилевская продемонстрировала эффектный лук в кимоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Осень наступает. Не хочется тёплой одежды. :((( В этом году страшно полюбила носить кимоно. Сейчас на мне от украинского производителя. А вы видели в каком кимоно Влад Яма пришел ко мне в этом году на день рождения? Кимоно был писк года и для мужчин", - поделилась Могилевская.

Подписчики певицы оценили ее эффектный лук, а также принялись восхищаться цветущим внешним видом.

Ви неймовірно чарівна красунечка

Наталья ты прекрасна

Дуже красива, а худенька яка, капец

Наталья Вы прям меняетесь очень стремительно, все моложе и моложе. Если честно чем старше Вы становитесь тем ярче Ваши образы. Так держать и не шагу назад.

А глаза просто светятся, вы красотка

Ви дуже гарно виглядаєте

Вы прям молодеете с каждым годом

Наталья, знаю что не первая, но вам очень идёт быть блондинкой. Прям очень

Очень хорошо, ваша модель)

Наталія, виглядаєте просто супер. дякую за Вашу творчість

Вау, ну тут така вже дівчинка, ніби років 20

Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером и заговорила об изменах.

Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.