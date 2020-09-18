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Все гарнішає: Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Автор: Марина Настевич

Співачка сумує, що з осенню прийшла і прохолодна погода

Наталя Могилевська сумує, що з приходом осені і погода стала більш прохолодною і вже не вдасться погуляти в легких сукнях. Адже ще зовсім недавно співачка ніжилася в теплому морі в Хорватії, а тепер знову поринула в робочі будні в Києві.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фото в стильному і яскравому образі - вона позує в темних штанах і червоному кімоно. Наталя залишила волосся розпущеним і зробила легкий макіяж, а на її губах грає загадкова посмішка.

Як зізналася артистка, цей східний предмет одягу дуже їй сподобався.

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Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук в кімоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Осінь настає. Не хочеться теплого одягу. :((( В цьому році страшно любила носити кімоно. Зараз на мені від українського виробника. А ви бачили в якому кімоно Влад Яма прийшов до мене в цьому році на день народження? Кімоно був писк року і для чоловіків", - поділилася Могилевська.

Підписники співачки оцінили її ефектний лук, а також почали захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом.

  • Ві неймовірно чарівна красунечка
  • Наталія ти прекрасна
  • Дуже красива, а худенька яка, капець
  • Наталія Ви прям змінюєтеся дуже стрімко, все молодше і молодше. Якщо чесно чим старше Ви стаєте тим яскравіше Ваші образи. Так тримати і не кроку назад.
  • А очі просто світяться, ви красуня
  • Ви дуже гарно виглядаєте
  • Ви прям молодеете з кожним роком
  • Наталя, знаю що не перша, але вам дуже личить бути блондинкою. Прям дуже
  • Дуже добре, ваша модель)
  • Наталія, виглядаєте просто супер. дякую за Вашу творчість
  • Вау, ну тут така вже дівчинка, ніби років 20

Нагадаємо, Наталя Могилевська прокоментувала роман з мільйонером і заговорила про зради.

Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.

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