Все гарнішає: Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Співачка сумує, що з осенню прийшла і прохолодна погода
Наталя Могилевська сумує, що з приходом осені і погода стала більш прохолодною і вже не вдасться погуляти в легких сукнях. Адже ще зовсім недавно співачка ніжилася в теплому морі в Хорватії, а тепер знову поринула в робочі будні в Києві.
На своїй сторінці в Instagram зірка показала фото в стильному і яскравому образі - вона позує в темних штанах і червоному кімоно. Наталя залишила волосся розпущеним і зробила легкий макіяж, а на її губах грає загадкова посмішка.
Як зізналася артистка, цей східний предмет одягу дуже їй сподобався.
Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук в кімоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Осінь настає. Не хочеться теплого одягу. :((( В цьому році страшно любила носити кімоно. Зараз на мені від українського виробника. А ви бачили в якому кімоно Влад Яма прийшов до мене в цьому році на день народження? Кімоно був писк року і для чоловіків", - поділилася Могилевська.
Підписники співачки оцінили її ефектний лук, а також почали захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом.
Нагадаємо, Наталя Могилевська прокоментувала роман з мільйонером і заговорила про зради.
Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.