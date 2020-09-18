Все гарнішає: Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Наталя Могилевська сумує, що з приходом осені і погода стала більш прохолодною і вже не вдасться погуляти в легких сукнях. Адже ще зовсім недавно співачка ніжилася в теплому морі в Хорватії, а тепер знову поринула в робочі будні в Києві.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фото в стильному і яскравому образі - вона позує в темних штанах і червоному кімоно. Наталя залишила волосся розпущеним і зробила легкий макіяж, а на її губах грає загадкова посмішка.

Як зізналася артистка, цей східний предмет одягу дуже їй сподобався.

Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук в кімоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Осінь настає. Не хочеться теплого одягу. :((( В цьому році страшно любила носити кімоно. Зараз на мені від українського виробника. А ви бачили в якому кімоно Влад Яма прийшов до мене в цьому році на день народження? Кімоно був писк року і для чоловіків", - поділилася Могилевська.

Підписники співачки оцінили її ефектний лук, а також почали захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом.

Ві неймовірно чарівна красунечка

Наталія ти прекрасна

Дуже красива, а худенька яка, капець

Наталія Ви прям змінюєтеся дуже стрімко, все молодше і молодше. Якщо чесно чим старше Ви стаєте тим яскравіше Ваші образи. Так тримати і не кроку назад.

А очі просто світяться, ви красуня

Ви дуже гарно виглядаєте

Ви прям молодеете з кожним роком

Наталя, знаю що не перша, але вам дуже личить бути блондинкою. Прям дуже

Дуже добре, ваша модель)

Наталія, виглядаєте просто супер. дякую за Вашу творчість

Вау, ну тут така вже дівчинка, ніби років 20

Нагадаємо, Наталя Могилевська прокоментувала роман з мільйонером і заговорила про зради.

Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.