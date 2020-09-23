Хороший отец: Евгений Кошевой раскрыл, кем никогда не станут его дочери

Евгений Кошевой рассказал о своей семье и ответил, почему может считать себя хорошим отцом. Известный юморист и руководитель студии "Квартал 95" также признался, что у него стразу четыре женщины.

Шоумен уточнил ведущей ICTV Александре Кучеренко в интервью "33 за 3", что это теща, супруга Ксения и дочери Варвара и Серафима.

Когда артиста спросили, почему он является хорошим родителем, Евгений отметил, что об этом лучше бы спросить самих детей или его жену.

"Потому что я их люблю!" - высказался Кошевой.

Также комик высказал уверенность, что дочери никогда не станут "мажорками".

Напомним, что старшая дочка знаменитого "квартальщика" в 2016-м году принимала участие в шоу "Рассмеши комика. Дети", а после пробовала себя - и весьма успешно - на сцене "Голос. Дети". И Варя и Серафима - частые гостьи на странице папы в сети, и Евгений нередко рассказывает о достижениях своих любимых дочерей журналистам.

Евгений Кошевой с женой Ксенией и дочерьми (фото: instagram.com/yalta_k)

Продолжая вопрос-фразу ведущей "Если моя жена Ксения меня предаст, то я..." Евгений неожиданно ошарашил ответом: "Убью!" А на уточняющий вопрос - кого именно, актер отрезал "Всех!"

Кошевой рассказал, что не считает себя звездой, но обычным человеком, просто популярным. И признался, что перед выходом на сцену согревает себя небольшим "допингом" - около 50-100 грамм виски.

Также артист не избежал шутливых вопросов о своей "прическе" и рассказал, что лысый мужчина отличается от остальных только тем, что больше экономит на шампуне. А вообще Евгений рассказал, что раньше был обладателем русой шевелюры.

Видео: Евгений Кошевой рассказал о дочерях и жене

Напомним, ранее Евгений Кошевой признался, как сделал предложение руки и сердца - в этот один из главнейших моментов в жизни артист был пьян, а романтическое признание прозвучало в такси.

Как сообщалось, Евгений Кошевой в свое 37-летие рассказал о сюрпризах жене и желании отрастить снова волосы.