Гарний батько: Євген Кошовий розкрив, ким ніколи не стануть його дочки

Євген Кошовий розповів про свою сім'ю і відповів, чому може вважати себе гарним батьком. Відомий гуморист і керівник студії "Квартал 95" також зізнався, що у нього одразу чотири жінки.

Шоумен уточнив ведучій ICTV Олександрі Кучеренко в інтерв'ю "33 з 3", що це теща, дружина Ксенія та дочки Варвара і Серафима.

Коли артиста запитали, чому він є гарним батьком, Євген зазначив, що про це краще запитати самих дітей або його дружину.

"Тому що я їх люблю!" - висловився Кошовий.

Також комік висловив упевненість, що дочки ніколи не стануть "мажорками".

Нагадаємо, що старша донька знаменитого "квартальника" у 2016-му році брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти", а після пробувала себе - і досить успішно - на сцені "Голос. Діти". І Варя і Серафима - часті гості на сторінці папи в мережі, і Євген нерідко розповідає про досягнення своїх улюблених дочок журналістам.

Євген Кошовий з дружиною Ксенією і дочками (фото: instagram.com/yalta_k)

Продовжуючи питання-фразу ведучої "Якщо моя дружина Ксенія мене зрадить, то я..." Євген несподівано приголомшив відповіддю: "Вб'ю!" А на уточнююче питання - кого саме, актор відрізав "Усіх!"

Кошовий розповів, що не вважає себе зіркою, проте звичайною людиною, просто популярною. І зізнався, що перед виходом на сцену зігріває себе невеликим "допінгом" - близько 50-100 грам віскі.

Також артист не уникнув жартівливих запитань про свою "зачіску" та розповів, що лисий чоловік відрізняється від інших тільки тим, що більше економить на шампуні. А взагалі Євген розповів, що раніше був володарем русявої шевелюри.

Відео: Євген Кошовий розповів про дочок і дружину

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий зізнався, як зробив пропозицію руки і серця - в цей один з найголовніших моментів у житті артист був п'яний, а романтичне зізнання прозвучало в таксі.

Як повідомлялося, Євген Кошовий на своє 37-річчя розповів про сюрпризи дружині та бажання знову відростити волосся.