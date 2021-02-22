Хоть завтра: продюсер заявил о возвращении Лорак и Лободы на украинскую сцену

Гончаренко считает, что "сам факт, что вы поехали в Россию не является преступлением", но если говорить об украинских звездах, которые работают для российского зрителя, то тут иная ситуация.

"Тут сложная тема. Кого-то объявили предателем, кого-то – не объявили. Какие-то звезды прекрасно у нас работают. Например, та же MARUV, которая работает прекрасно в России, ездит и гастролирует, но сидит на 1+1 в жюри "Маскарада" или участвует в тех же "Танцах со звездами". Попали под горячую руку Лобода с Лорак, они стали врагами", - привел примеры продюсер.

Такую выборочность он назвал "стечением обстоятельств", и привел пример из школьной жизни. К доске по счастливой случайности не вызывают тех, кто не выучил урок, а если кто-то всегда был подготовлен, но в этот раз почему-то не успел сделать задание, именно тогда его и просят выступить перед классом.

Ани Лорак недавно приезжала в Киев по рабочим вопросам (фото: instagram.com/anilorak)

"Или больше любви к ним было, больше внимания или какая-то группировка против них была. Я не знаю.Но, к сожалению, такие талантливые певицы, как Лорак, Лобода и Повалий – это очень жалко. Повалий – там немножко другая история. Мне кажется, она сознательно выбрала Россию. Она всегда поддерживала "Регионы", это была ее позиция. А с Лободой и Лорак другая история. Украина просто обиделась на них и объявила врагом народа", – пояснил свое мнение Гончаренко.

На вопрос Влада о том, смогут ли артистки вновь вернуться на украинскую сцену, продюсер заявил, что "они далеко и не уходили". Так, он припомнил выступление Лорак в Киеве в 2017 году на 15- летнем юбилее балета Freedom. Она исполнила одну песню, а зал встал, приветствуя артистку, певица плакала на сцене.

"Это показатель народной любви, которая никуда от Лорак не ушла. Это бывает со звездами, которые долго работали и к ним есть большой запас лояльности, есть участие аудитории. Конечно, аудитория более националистически настроенная, они ее прокляли, зачеркнули. Но есть огромный пласт украинской аудитории, который ей все простил и все равно он любит ее вне ее политической позиции", - отметил продюсер.

Алексей Гончаренко рассказал о перспективах возвращения Лорак и Лободы в Украину

Гончаренко убежден, что Лорак может вернуться хоть завтра, но она боится это делать. Это же касается и Лободы. "Зачем им рисковать своим здоровьем, нервами, это для них огромный стресс", - считает Алексей.

Если раньше засилье российских звезд останавливало украинский шоу бизнес, то отсутствие россиян дало возможность отечественным артистам громче заявить о себе.