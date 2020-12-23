Хотели провести праздники вместе: инсайдер раскрыл тайные планы Брэда Питта и Анджелины Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли по-прежнему волнуют сердца фанатов, несмотря на то что расстались четыре года назад. И главная тема накануне праздников: как экс-супруги планируют отмечать. Поскольку бывшие возлюбленные завели общих детей, их планы не могут не пересекаться. Оказывается, выход нашелся весьма оригинальный.
Так, по словам инсайдера, Брэд Питт может провести ночь накануне Рождества со своими биологическими детьми: с 14-летней Шайло, а также 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. А вот приемных детей бывшая супруга к актеру не пустила. Впрочем, по слухам, старший Мэддокс и сам не горит желанием общаться с отцом.
Интересно, что несмотря на вражду и неулаженные конфликты, Анджелина и Брэд всерьез рассматривали возможность провести Рождество вместе. Все ради тех же детей. Но в результате переговоров, как уверяет анонимный источник, на первый план вышло непомерное эго обоих, что и помешало случиться рождественскому чуду. Иначе такое воссоединение вечно конфликтующих актеров назвать нельзя.
Напомним, не так давно Анделина Джоли выступила с обращением ко всем женщинам мира, в котором призвала обеспечить себе защиту накануне рождественских праздников. Потому что в этот период домашнее насилие может процветать.