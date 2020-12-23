Хотели провести праздники вместе: инсайдер раскрыл тайные планы Брэда Питта и Анджелины Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли по-прежнему волнуют сердца фанатов, несмотря на то что расстались четыре года назад. И главная тема накануне праздников: как экс-супруги планируют отмечать. Поскольку бывшие возлюбленные завели общих детей, их планы не могут не пересекаться. Оказывается, выход нашелся весьма оригинальный.

Экс-супруги хотели провести праздники вместе (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Так, по словам инсайдера, Брэд Питт может провести ночь накануне Рождества со своими биологическими детьми: с 14-летней Шайло, а также 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. А вот приемных детей бывшая супруга к актеру не пустила. Впрочем, по слухам, старший Мэддокс и сам не горит желанием общаться с отцом.

Интересно, что несмотря на вражду и неулаженные конфликты, Анджелина и Брэд всерьез рассматривали возможность провести Рождество вместе. Все ради тех же детей. Но в результате переговоров, как уверяет анонимный источник, на первый план вышло непомерное эго обоих, что и помешало случиться рождественскому чуду. Иначе такое воссоединение вечно конфликтующих актеров назвать нельзя.

Напомним, не так давно Анделина Джоли выступила с обращением ко всем женщинам мира, в котором призвала обеспечить себе защиту накануне рождественских праздников. Потому что в этот период домашнее насилие может процветать.