Хотіли провести свята разом: інсайдер розкрив таємні плани Бреда Пітта і Анджеліни Джолі

Бред Пітт і Анджеліна Джолі, як і раніше, хвилюють серця фанатів, незважаючи на те, що розлучилися чотири роки тому. І головна тема напередодні свят: як екс-подружжя планує відзначати. Оскільки колишні кохані завели спільних дітей, їх плани не можуть не перетинатися. Виявляється, вихід знайшовся досить оригінальний.
Так, за словами інсайдера, Бред Пітт може провести ніч напередодні Різдва зі своїми біологічними дітьми: з 14-річною Шайло, а також 11-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн. А ось прийомних дітей колишня дружина до актора не пустила. Втім, за чутками, старший Меддокс і сам не горить бажанням спілкуватися з батьком.
Цікаво, що незважаючи на ворожнечу і конфлікти, Анджеліна і Бред всерйоз розглядали можливість провести Різдво разом. Все заради тих же дітей. Але в результаті переговорів, як запевняє анонімне джерело, на перший план вийшло непомірне его обох, що і завадило статися різдвяному диву. Інакше таке возз'єднання вічно конфліктуючих акторів назвати не можна.
Нагадаємо, не так давно Анделина Джолі виступила зі зверненням до всіх жінок світу, в якому закликала забезпечити собі захист напередодні різдвяних свят. Тому що в цей період домашнє насильство може процвітати.