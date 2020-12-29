Хотим классную вечеринку: Мишина и Эллерт рассказали, как отпразднуют свадьбу

Ксения Мишина стала первой героиней реалити-шоу "Холостячка". В финал вышло два человека - Алексей Тригубенко и Александр Эллерт. Ксения выбрала последнего, хотя многие телезрители и не оценили ее выбор. Тем не менее, актриса счастлива, и просит своих подписчиков уважать ее выбор.

Пара начала жить вместе почти сразу же после окончания проекта, но о женитьбе пока не думает. При этом Ксения рассказала, как она представляет свою свадьбу с Эллертом в интервью "Фактам ICTV".

"Касательно свадьбы у нас одинаковые желания. Мы хотим классную вечеринку устроить для ближайшего окружения. А после - куда-то полететь", - рассказала Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Что же касается Нового года, то пара планирует встретить его вместе с друзьями в Буковеле. Правда праздновать они будут несколько дней из-за того, что у Ксении начнутся съемки.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, как они с Эллертом распределяют домашние обязанности. Она также призналась, что по поводу совместного проживания не колебалась ни дня, а вот Эллерт взял на размышления три дня.

Ранее финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал о жизни после шоу. Он заявил, что для него теперь намного более важно найти любовь, которая примет его таким, какой он есть.

При этом после шоу он переживал, что после отказа Мишиной он не будет нравиться девушкам, поскольку у него нет большого творческого потенциала и считает себя скучным.