Хочемо класну вечірку: Мішина та Эллерт розповіли, як святкуватимуть весілля

Ксенія Мішина стала першою героїнею реаліті-шоу "Холостячка". У фінал вийшли двоє - Олексій Тригубенко і Олександр Эллерт. Ксенія вибрала останнього, хоча багато телеглядачів і не оцінили її вибір. Проте, актриса щаслива, і просить своїх фоловерів поважати її вибір.

Пара почала жити разом майже відразу ж після закінчення проєкту, але про одруження поки не думає. При цьому Ксенія розповіла, як вона уявляє своє весілля з Эллертом в інтерв'ю "Фактам ICTV".

"Щодо весілля у нас однакові бажання. Ми хочемо влаштувати класну вечірку для найближчого оточення. А після - кудись полетіти", - розповіла Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Що ж стосується Нового року, то пара планує зустріти його разом з друзями в Буковелі. Правда святкувати вони будуть кілька днів через те, що у Ксенії почнуться зйомки.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла, як вони з Эллертом розподіляють обов'язки. Вона також зізналася, що з приводу спільного проживання не вагалася ні дня, а ось Эллерт взяв на роздуми три дні.

Раніше фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів про життя після шоу. Він заявив, що для нього тепер набагато більш важливо знайти любов, яка прийме його таким, який він є.

При цьому після шоу він переживав, що після відмови Мішиної він не буде подобатися дівчатам, оскільки у нього немає великого творчого потенціалу і вважає себе нудним.