"Хозйственная" Леся Никитюк в купальнике напросилась на комплименты: "руками не трогать"

Она позирует на фоне цветущей живой изгороди, а в руках держит бокал с янтарной жидкостью и трубочкой – прохладительный напиток в знойную погоду пришелся очень кстати.

Подпись к фото у Леди Ле как всегда вышла оригинальной и юморной: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

Леся показала похвасталась ярким фото среди роз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оставляли шуточные комментарии и комплименты.