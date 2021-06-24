"Хазяйновита" Леся Нікітюк у купальнику напросилася на компліменти: "руками не чіпати"

Вона позує на тлі квітучої живоплоту, а в руках тримає келих з бурштиновою рідиною і трубочкою – прохолодний напій в спекотну погоду вивився дуже доречним.

Підпис до фото у Леді Ле як завжди вийшла оригінальною і гуморною: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

Леся показала похизувалася яскравим фото серед троянд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники залишали жартівливі коментарі та компліменти.