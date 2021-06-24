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"Хазяйновита" Леся Нікітюк у купальнику напросилася на компліменти: "руками не чіпати"

Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк піддалася спокусі зняти себе все зайве в спекотний літній день і порадувати шанувальників пляжним луком в кораловому купальнику. До слова, ведучу нещодавно зламали - постраждав її аккаунт в популярному фотоблозі, але хакер не знайшов нічого більш компрометуючого, ніж селфі з оголеними сідницями і листування з "Холостяком 11" Михайлом Заливако. Втім, зловмисник навіть вибачився перед Леді Ле за свої витівки (букет білих півоній від незнайомця вона визнала за примірювальний жест), а вона продовжила радувати багатотисячну армію шанувальників яскравими фото.

Ведуча опублікувала в Instagram кадр, на якому зображена в кораловому купальнику з гудзиками в області декольте, що нагадує боді.

Вона позує на тлі квітучої живоплоту, а в руках тримає келих з бурштиновою рідиною і трубочкою – прохолодний напій в спекотну погоду вивився дуже доречним.

Підпис до фото у Леді Ле як завжди вийшла оригінальною і гуморною: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

Леся показала похизувалася яскравим фото серед троянд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники залишали жартівливі коментарі та компліменти.

  • Рукколу руками не чіпати
  • Леся ви просто вогонь. Руколка у Вас ідеальна. Приклад для всіх нас
  • Леся, тут не тільки дівчину оцінять вашу руколу
  • Рукола - клас, але ви, Леся, надкрасива
  • І найкрасивіша ви!
  • Пані Леся, ви все красивіше і красивіше
  • Красива, квітуча
  • Такі красиві ноги, як у Вас не можна обрізати в кадрі, це гріх
  • Роза серед троянд
  • Бомбезна

Раніше Леся Нікітюк зізналася, чому не захотіла стати головною героїнею "Холостячки".

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Леся Нікітюк