На яхте и самом высоком небоскребе мира: Горбунов и Осадчая впечатлились отдыхом в Дубае

Катя Осадчая и Юрий Горбунов соскучились по теплу, солнцу и витамину Д, поэтому решили, как и многие украинские звезды, махнуть в теплые края. В этом году пара выбрала ОАЭ и остановилась в Дубае. Первые фото и видео уже появились в фотоблогах ведущих.

Так, Катя показала в Instagram прогулку на белоснежной яхте. Она надела легкое белое платье свободного кроя и соломенную шляпку на изящной золотой цепочке. На заднем фоне можно рассмотреть урбанистические пейзажи города и его знаменитые небоскребы.

"Греться, отдыхать и набиратся сил", - подписала первые яркие фотоснимки из Эмиратов Катя. В Instagram-Stories она не удержалась и разместила селфи с мужем на фоне бескрайних водных пейзажей Персидского залива.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Дубае (фото: instagram.com/kosadcha)

Не обошлось и без пляжных кадров. На одном из них ведущая красуется в купальнике и улыбается на камеру, спрятав глаза за солнечными очками самой модной формы.

Катя понежилась на пляже в Дубае (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий на своей странице опубликовал не менее красочные кадры с женой. Вот он позирует внутри сверхвысотного небоскреба и одной из основных достопримечательностей Дубае – Бурдж-Хлифа. На стекле изображены огромные яркие крылья, которые "примерял" ведущий, а за панорамным окном – распростерся город. Компанию ведущему составила жена в ярком летнем костюме света фуксии, состоящем из пиджака и бермудов.

Катя и Юрий поднялись на самый высокий небоскреб в мире (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Оглядовий майданчик на 148-му поверсі, поки що найвищої будівлі в світі. 40 років тому тут була суцільна пустеля, а тепер великий мегаполіс, є на кого рівнятися", - подписал фотосессию впечатленный шоумен.

Вечер пара закончила в ресторане. Для выхода в люди Катя и Юрий предпочли стильный family look – оба надели стильные черные пиджаки, ведущая предпочла персиковую блузку, а ее муж – черную шелковую рубашку с геометрическим рисунком. Пара решила полакомиться в заведении артишоками, хоть в стране сейчас и не сезон, но деликатес специально выращивают и доставляют для взыскательных туристов.

Катя и Юрий отметили прилет в ОАЭ праздничным ужином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что друзья Горбунова и Осадчей, Потап и Настя Каменских также улетели отдыхать в теплые края – предположительно, пара выбрала Мальдивы.