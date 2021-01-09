На яхті і найвищому хмарочосі світу: Горбунов та Осадча вразили відпочинком в Дубаї

Катя Осадча та Юрій Горбунов скучили по теплу, сонцю і вітаміну Д, тому вирішили, як і багато українських зірок, махнути в теплі краї. В цьому році пара вибрала ОАЕ і зупинилася в Дубаї. Перші фото і відео вже з'явилися в фотоблогах ведучих.

Так, Катя показала в Instagram прогулянку на білосніжній яхті. Вона одягла легку білу сукню вільного крою та солом'яний капелюшок на витонченій золотому ланцюжку. На задньому фоні можна розгледіти урбаністичні пейзажі міста і його знамениті хмарочоси.

"Грітся, відпочивати і набиратся сил", - підписала перші яскраві фотознімки з Еміратів Катя. В Instagram-Stories вона не втрималася і виклала селфі з чоловіком на тлі безкрайніх водних пейзажів Перської затоки.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають в Дубаї (фото: instagram.com/kosadcha)

Не обійшлося і без пляжних кадрів. На одному з них ведуча красується в купальнику і посміхається на камеру, сховавши очі за сонячними окулярами наймоднішої форми.

Катя позасмагала на пляжі в Дубаї (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій на своїй сторінці опублікував не менш барвисті кадри з дружиною. Ось він позує всередині найвищого хмарочоса і однієї з основних визначних пам'яток Дубаї – Бурдж-Хліфа. На склі зображені величезні яскраві крила, які "приміряв" ведучий, а за панорамним вікном – розпростерся місто. Компанію ведучому склала дружина в яскравому літньому костюмі кольору фуксії, що складається з піджака та бермудів.

Катя і Юрій піднялися на найвищий хмарочос у світі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Оглядовий майданчик на 148-му поверсі, поки що найвищої будівлі в світі. 40 років тому тут була суцільна пустеля, а тепер великий мегаполіс, є на кого рівнятися", - підписав фотосесію вражений шоумен.

Вечір пара закінчила в ресторані. Для виходу в люди Катя і Юрій обрали стильний family look – обоє вдягнули стильні чорні піджаки, ведуча віддала перевагу персиковій блузці, а її чоловік – чорній шовковуій сорочці з геометричним малюнком. Пара вирішила поласувати в закладі артишоками, хоч у країні зараз не сезон, але делікатес спеціально вирощують і доставляють для вимогливих туристів.

Катя і Юрій відзначили приліт в ОАЕ святковою вечерею (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що друзі Горбунова і Осадчої, Потап і Настя Каменських полетіли відпочивати у теплі краї – імовірно, пара вибрала Мальдіви.