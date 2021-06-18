Худеющая Могилевская рассекретила схему питания и посетовала на трудности: не опускайте руки

Наталья призналась, что ее меню 4 года назад, в период "Танцев со звездами", и сейчас - существенно отличаются. Она назвала причины, почему ситуация приняла такой оборот.

В 2017 году певица активно занималась танцами - у нее было 3-4 тренировки в день. Тогда у артистки был пятикратный график питания, и количество потребляемых калорий было намного больше.

После недавнего обследования организма, специалисты, к которым обратилась звезда, предложили ей перейти на трехразовое питание и сменить структуру рациона. Ее цель – сбросить 4 кг до 26 июня и 10 кг - до конца лета.



Наталья поставила себе конкретную цель (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Подбор питания - это история всегда индивидуальная, и рацион должен отражать ситуацию в организме на данный момент. Поэтому тип питания, кратность питания и структура рациона напрямую зависят от результатов обследования, гормонов, уровня физической активности, возраста", - напомнила Наталья.

Она посоветовала сдать базовые анализы для точного расчета и составления индивидуальной схемы питания с учетом особенностей организма: инсулин, глюкоза в крови, гормоны щитовидной железы, гомоцистеин, уровень витамина D и др.



"Не думайте, что диета, на который вы сидели 10 лет назад, может подойти сейчас. Ищите способы, не отчаивайтесь, не опускайте руки!" - посоветовала звезда.

Наталья поделилась индивидуальной схемой питания (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Она также привела пример собственной схемы питания, которую для нее разработали специалисты. Так, размер порции певицы не должен превышать 350 грамм, интервалы между приемами пищи – 2,5-3 часа. Водный режим – 1,5-2 литра чистой воды в день, причем, по схеме – за полчаса до приема пищи, через час после приема и в промежутках.

Наталье пришлось исключить из меню красное мясо, молоко, выпечку из белой обработанной муки, сладости, копчености, сахар и алкоголь.