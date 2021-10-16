Художница и инфлюэнсер: эта девушка стала победительницей "Мисс Украина Вселенная" -2021

Анна призналась, что с детства хотела представлять Украину на конкурсе красоты.

"Стать "Мисс Украина Вселенная" - моя заветная мечта, чтобы своим примером показать всем девушкам, что все возможно и все в нашей голове. Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не отрицали свою силу в женственность. Мечтаю иметь женский центр, где женщины могли бы быть одной семьей и получать психологическую помощь, знания, развивать творческие проявления, осознавать свою целостность и гармонизировать душу и тело", - заявила счастливая обладательница престижного титула.

Победительница "Мисс Украина Вселенная"-2021 Анна Неплях (фото:instagram.com/missukraine_universe)

Хобби девушки - живопись, Анна пишет картины, а также является блогером и инфлюэнсером. Впереди у нее два месяца напряженной подготовки к конкурсу "Мисс Вселенная".

Организаторы конкурса, Национальный комитет "Мисс Украина Вселенная" радовали участников и гостей мероприятия выступлениями приглашенных звезд: Ирины Билык, Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрея Невіна, Natalia Gordienko (Молдова), Лилу45, Samantha, Angel voices, Даши Суворовой, танцевального дуэта Дмитрия Дикусара и Ирины Журавской.

Еще одним музыкальным сюрпризом для гостей вечера стало выступление австралийской исполнительницы в жанре World Music - Перукуа (Peruquois). Ее называют австралийским чудом, которое разрывает рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса.

Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" - 2021 (фото:instagram.com/missukraine_universe)

Стоит отметить, что в этом году в конкурсе появились существенные изменения и поменялись критерии отбора участниц.

Так, с претендентками на корону проводили детальные индивидуальные интервью и выбирали их не только по внешним данным, но и учитывая характер, навыки коммуникации, способность к созданию личного бренда и другие качества.

Кроме того, была отменена система отбора девушек на масштабных кастингах. Для претенденток оргкомитет проводил образовательные лекции, была введена система, основанная на глубоких интервью, которые длились иногда по два часа.

Финалистки конкурса "Мисс Украина Вселенная" - 2021 (фото: пресс-служба)

Организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная" немного ослабили требования отбора и уже не так придирчиво относятся к таким критериям, как рост, параметры, пропорции.

"Сегодня тренд бодипозитива, здорового отношения к телу - это признак психического здоровья молодежи. Мы хотим пропагандировать молодому поколению то, что тело женщины может быть разным. Девизом конкурса этого года можно смело называть женскую поддержку и дружбу. В этом году среди финалисток – девушки, которые уже чего-то достигли в жизни, а конкурс станет для них трамплином для достижения новых задач и целей", - рассказала о нынешних изменениях в регламенте конкурса президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

В результате таких нововведений в кастингах, было выбрано 15 финалисток в возрасте от 18 до 28 лет, представляющих различные регионы Украины.

Жюри конкурса "Мисс Украина Вселенная" - 2021 (фото:instagram.com/missukraine_universe)

В жюри конкурса вошли:

Анна Филимонова, председатель Национального комитета "Мисс Украина Вселенная";

Иванна Онуфрийчук, телеведущая, актриса;

Жан Беленюк, спортсмен, борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион Токио 2020 год;

год; Дарья Белодед, спортсменка, дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио;

в Токио; Анастасия Шухнина, fashion-директор компании Domino;

Ярослав Самойлов, психолог, основатель Онлайн Института практической психологии;

Ольга Компаниец, Чемпионка Украины по версии UBPF и двукратная чемпионка мира WBPF в категории фитнес-бикини, эксперт в области красоты и эстетической хирургии;

Юрий Сугак, генеральный продюсер телеканала "Украина 24";

Джованни Моро (Giovanni Moro), владелец бренда часов и аксессуаров Unimatic (Италия).

Ирина Билык удостоилась специальной премии конкурса (фото: пресс-служба)

В рамках конкурса также состоялось традиционное награждение в номинации "Легенда украинской музыки и красоты", которой в этом году стала Ирина Билык.