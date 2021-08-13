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"Хуже уже не будет": дочь Поляковой спровоцировала сеть "вампирской романтикой"

Автор: Styler

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша не боится самовыражаться и искать себя. Девушка всерьез увлеклась музыкой и даже основала свою собственную группу – "Швы". Юные музыканты уже отыграли первый концерт, но встретили шквал критики в сети. Мама Маши заступилась за юных рокеров, а сама девушка так же за словом в карман не лезла и дала отпор недовольным.

Теперь же Маша интригует и дразнит юзеров "вампирским" фотосетом в лесу, постепенно выкладывая кадры атмосферной съемки в Instagram.

На этот раз девушка предстала в черном платье-корсете и белоснежной рубашке с нарисованным на лбу, между бровей, крестом. Она облизывает щеку молодого человека. Парень лежит с опущенными веками, а на его подбородке и груди видно "кровь". Маша аккуратно держит молодого человека за шею, испачкав руки в красной жидкости.

Маша Полякова подразнила сеть "вампирской любовью" в лесу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Продолжаем серию этих фоток", - подписала атмосферный готический кадр Маша.

Мнения подписчиков девушки насчет увиденного разделились: если одни смогли рассмотреть в кадрах историю в стиле культовых "Сумерек", то другие посчитали снимки отталкивающими.

  • А мне нравится, фото с историей, интригующее
  • Невероятные
  • Мне нравятся красивые фильмы про вампиров. Очень в стиле Беллы и Эдварда
  • Красиво
  • Круто
  • Печальная тема
  • Ужас, такая молодая девочка должно выражать жизни, романтику, легкость молодых лет и т.д, а не этот ужас
  • Уже нечем привлечь внимание, противно смотреть
  • Хуже уже не будет

На странице автора "вампирского" фотосета можно найти фото Маши в компании девушки-блондинки. Они прячутся за массивными деревьями, выглядывая из-за стволов.

Маша позировала в лесу среди старых деревьев (фото: instagram.com/lerr.gg)

Напомним, что ранее Маша Полякова в блестящем лифе от бикини похвасталась спортивным прессом.

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Маша ПоляковаОля Полякова