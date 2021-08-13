"Гірше вже не буде": дочка Полякової спровокувала мережу "вампірською романтикою"

На цей раз дівчина постала в чорній сукні-корсеті і білосніжній сорочці з намальованим на лобі, між брів, хрестом. Вона облизує щоку молодої людини. Хлопець лежить з опущеними повіками, а на його підборідді і грудях видно "кров". Маша акуратно тримає молоду людину за шию, забруднивши руки в червоній рідині.

Маша Полякова подражнила мережу "вампірською любов'ю" в лісі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Продовжуємо серію цих фоток", - підписала атмосферний готичний кадр Маша.

Думки підписників дівчини щодо побаченого розділилися: якщо одні змогли розглянути в кадрах історію в стилі культових "Сутінків", то інші порахували знімки відразливими.

А мені подобається, фото з історією, інтригуюче

Неймовірна

Мені подобаються красиві фільми про вампірів. Дуже в стилі Белли і Едварда

Гарно

Круто

Сумна тема

Жах, така молода дівчинка має виражати життя, романтику, легкість молодих років і т. д, а не цей жах

Вже нічим привернути увагу, огидно дивитися

Гірше вже не буде

На сторінці автора "вампірського" фотосету можна знайти фото Маші в компанії дівчини-блондинки. Вони ховаються за масивними деревами, визираючи з-за стовбурів.

Маша позувала в лісі серед старих дерев (фото: instagram.com/lerr.gg)