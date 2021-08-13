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"Гірше вже не буде": дочка Полякової спровокувала мережу "вампірською романтикою"

Автор: Styler

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша не боїться самовиражатися і шукати себе. Дівчина всерйоз захопилася музикою і навіть заснувала свою власну групу – "Шви". Юні музиканти вже відіграли перший концерт, але зустріли шквал критики у мережі. Мама Маші заступилася за юних рокерів, а сама дівчина так само за словом в кишеню не лізла і дала відсіч незадоволеним.

Тепер же Маша інтригує і дражнить юзерів "вампірським" фотосетом в лісі, поступово викладаючи кадри атмосферної зйомки в Instagram.

На цей раз дівчина постала в чорній сукні-корсеті і білосніжній сорочці з намальованим на лобі, між брів, хрестом. Вона облизує щоку молодої людини. Хлопець лежить з опущеними повіками, а на його підборідді і грудях видно "кров". Маша акуратно тримає молоду людину за шию, забруднивши руки в червоній рідині.

Маша Полякова подражнила мережу "вампірською любов'ю" в лісі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Продовжуємо серію цих фоток", - підписала атмосферний готичний кадр Маша.

Думки підписників дівчини щодо побаченого розділилися: якщо одні змогли розглянути в кадрах історію в стилі культових "Сутінків", то інші порахували знімки відразливими.

  • А мені подобається, фото з історією, інтригуюче
  • Неймовірна
  • Мені подобаються красиві фільми про вампірів. Дуже в стилі Белли і Едварда
  • Гарно
  • Круто
  • Сумна тема
  • Жах, така молода дівчинка має виражати життя, романтику, легкість молодих років і т. д, а не цей жах
  • Вже нічим привернути увагу, огидно дивитися
  • Гірше вже не буде

На сторінці автора "вампірського" фотосету можна знайти фото Маші в компанії дівчини-блондинки. Вони ховаються за масивними деревами, визираючи з-за стовбурів.

Маша позувала в лісі серед старих дерев (фото: instagram.com/lerr.gg)

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в блискучому ліфі від бікіні похвалилася спортивним пресом.

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Маша ПоляковаОля Полякова