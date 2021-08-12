Идеал: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила цветущим внешним видом

Кэтрин Зета-Джонс активно ведет свой блог в сети Instagram, где делится подробностями рабочих проектов, знакомит подписчиков со своим брендом, а также показывает милые семейные фото.
Новый пост она посвятила своей новой постановке, а заодно продемонстрировала свой цветущий внешний вид.
Кэтрин Зета-Джонс показала фото в образе, который перевоплотил ее во всем знакомого персонажа - Мортишу Аддамс. Звезда надела черное изысканное платье из атласа с бантом на груди силуэта русалка. Волосы ей уложили в стильную укладку в духе старого Голливуда, в макияже подчеркнули губы красной помадой, а глаза выделили накладными ресницами для томного взгляда. Выглядела 51-летняя просто сногсшибательно, что тут же отметили ее многочисленные фанаты.
"Сегодня "СРЕДА!". Я много раз в своей жизни ченнелинговала Мортишу Аддамс, и теперь мне удалось сыграть ее в постановке несравненного Тима Бертона в "Среде" Netflix. Я так рада! Воссоединение с Луисом Гусманом (мой заклятый враг в фильме "Трафик") в роли Гомеса и великолепной Дженной Ортега в главной роли Уэнсдей Аддамс. Не могу дождаться", - рассказала супруга Майкла Дугласа о своей новой работе.
Напомним, голливудская актриса сейчас занята своим бизнесом: у нее есть свособственный бренд Casa Zeta-Jones. Изначально актриса выпускала товары для дома, а позже начала создавать и одежду. Потому звезда стала меньше сниматься. Но теперь вернулась к профессии.
Ранее мы писали об увлечении актрисы, которое помогает ей оставаться в такой прекрасной форме.