Идеал: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила цветущим внешним видом

Кэтрин Зета-Джонс показала фото в образе, который перевоплотил ее во всем знакомого персонажа - Мортишу Аддамс. Звезда надела черное изысканное платье из атласа с бантом на груди силуэта русалка. Волосы ей уложили в стильную укладку в духе старого Голливуда, в макияже подчеркнули губы красной помадой, а глаза выделили накладными ресницами для томного взгляда. Выглядела 51-летняя просто сногсшибательно, что тут же отметили ее многочисленные фанаты.

Кэтрин Зета-Джонс в новом образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Сегодня "СРЕДА!". Я много раз в своей жизни ченнелинговала Мортишу Аддамс, и теперь мне удалось сыграть ее в постановке несравненного Тима Бертона в "Среде" Netflix. Я так рада! Воссоединение с Луисом Гусманом (мой заклятый враг в фильме "Трафик") в роли Гомеса и великолепной Дженной Ортега в главной роли Уэнсдей Аддамс. Не могу дождаться", - рассказала супруга Майкла Дугласа о своей новой работе.

Напомним, голливудская актриса сейчас занята своим бизнесом: у нее есть свособственный бренд Casa Zeta-Jones. Изначально актриса выпускала товары для дома, а позже начала создавать и одежду. Потому звезда стала меньше сниматься. Но теперь вернулась к профессии.