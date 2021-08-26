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Идеал: Кайли Дженнер демонстрирует совершенную фигуру в изысканном платье

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США, Четверг 26 августа 2021 18:22
Идеал: Кайли Дженнер демонстрирует совершенную фигуру в изысканном платье Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер показала очередную съемку: в этот раз девушка снялась для модного журнала Elle Россия.

Кадр вызвал бурную реакция среди ее поклонников.

Кайли надела черное вечернее платье на тонких бретельках и с высоким разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышные формы. 24-летняя бизнесвумен позирует на фоне экзотических пейзажей, приспустив бретельки. Лук дополнил зеленый купальник, надетый под изысканный наряд. Получилось дерзко и стильно!

Идеал: Кайли Дженнер демонстрирует совершенную фигуру в изысканном платье

Кайли Дженнер прячет беременность (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для съемки модели подобрали минималистичные драгоценные украшения. Последний штрих - макияж в коричнево-золотистой гамме с накладными ресницами, а также пучок на затылке с выпущенными у лица прядями.

Стоило Кайли запостить фото, как поклонники принялись хвалить красоту девушки. А также спрашивать: точно ли она беременна. Напомним, Кайли и ее бойфренд тщательно скрывают этот факт от публики. Тем не менее, инсайдеры продолжают делиться информацией. К примеру, они поведали, что Трэвис и Кайли уже год пытались зачать ребенка. Так что неудивительно, что это событие стало настоящим подарком для влюбленных.

Ранее мы писали, что Белла Хадид в "дырявом" боди и широких джинсах покорила сеть.

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