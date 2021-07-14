Идеал: юная дочь Джуда Лоу блистает на вечеринке в соблазнительном наряде

Айрис Лоу с недавних пор - посланница красоты Dior, а потому теперь ни одна вечеринка легендарного бренда не обходится без нее.
Для нового выхода в свет старшая из дочерей популярного актера Джуда Лоу выбрала наряд стильный и соблазнительный. Айрис блистает в Каннах, не забывая делать сториз для своих фанатов.
Девушка надела вариацию вечной вечерней классики: маленькое черное платье. Разумеется, ультракороткое, с вырезами на плечах и кокетливой юбкой из бахромы. Такой наряд отлично подчеркнул стройные ноги модели и то, как хорошо она сложена. Дополнили его босоножки на высоких каблуках с платформой. Из аксессуаров Айрис подобрали только мелкие серьги.
Макияж ей сделали с золотистым бронзатором и выразительными стрелками на веках. Девушка поспешила показать его вблизи, чтобы поклонники творчества Питера Филипса - креативного директора по макияжу Dior - смогли попробовать его повторить.
"Иконическая красота", "Самая лучшая", "Ох, малышка, ты лучшая", "Это сумасшедше прекрасно", "Королева, ты в Каннах просто огонь", - приветствуют Айрис фоллловеры.
Ранее Айрис Лоу демонстрировала свою роскошную фигуру в купальнике.