Она идеальна: Кендалл Дженнер в топе и велосипедках покорила спортивной фигурой

Кендалл показала фото с тренировки. На занятия она отправилась в соблазнительном костюме жизнерадостного оранжевого оттенка: крошечном топе и шортах-велосипедках. Наряд выгодно подчеркнул точеную фигуру супермодели, над которой она упорно трудится со своим тренером.

Кендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Утренний воркаут", - написала она под снимком, которым поделилась в исчезающих сториз. Так что, к сожалению, фолловеры не могли прокомментировать данный пост.

Тем не менее, они высоко оценили ее фото, сделанные для последней коллаборации бренда парфюмов Ким Кардашьян. Фанаты называют Кендалл "самой красивой", "богиней" и просто "восхитительной". Кажется, успешная бизнесвумен сестра не прогадала, пригласив младшую сестру для своего промо.