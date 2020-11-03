Она идеальна: Марго Робби в соблазнительном мини-платье похвасталась пышным бюстом и стройными ногами

Марго Робби, в отличие от своих многочисленных коллег, не так активна в сети. Актриса редко делится кадрами из повседневной жизни, чаще публикуя постеры и рабочие фото. В этот раз голливудская звезда решила сделать исключение, запостив фото в образе для Хэллоуина. На вечеринку знаменитость облачилась в образ одной из "перчинок".

Новый образ Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Наряд в духе Spice Girls - мини-платье с британским флагом, расшитое пайетками, а также ярко-красные ботильоны из латекса на огромных каблуках - дополнила укладка и яркий макияж в духе всемирно известного герлзбенда. "Spice Up Your Life", - сделала Марго вдохновляющую и дерзкую подпись.

"Ты сделала этот Хэллоуин", "Горячо", "Я влюблен", "Выходи за меня", "Марго, ты просто богиня", "Ты выглядишь потрясающе", "Икона", "Королева", "Удивительная", - пишут поклонники исполнительнице роли Наоми в "Волк с Уолл-стрит".

Марго не сильно активна в сети (фото: instagram.com/margotrobbie)

Напомним, ранее Марго Робби рассказала свои золотые правила, которые помогают ей выглядеть на все сто при любых обстоятельствах. Так, голливудская знаменитость всегда смывает косметику перед сном. Второй бьюти-секрет звезды кроется в использовании экспресс-средств. Одно из любимых у актрисы - биоцеллюлозные маски, пропитанные сыворотками и активными ингредиентами. "Пока мастера заняты моими волосами, я теперь сижу в маске", - признается Робби.

Напомним, ранее свой образ для Хэллоуина показала еще одна знаменитость - Дженнифер Лопес.