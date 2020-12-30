Идеальная пара: Барбара Палвин призналась в любви бойфренду с помощью романтичного фото

Барбара Палвин часто показывает рекламные кампании, новые съемки и свои стильные образы. А вот фото с бойфрендом - Диланом Спроусом - не так и много на ее странице Instagram. Сейчас, корда они с парнем в небольшой разлуке, Барбара решила напомнить ему о своей любви, опубликовав совместный снимок. На нем модель и актер позируют на фоне природы. Здесь они начали строить свой дом, о чем рассказывают в специальном шоу в сети.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Одеты как Барбара, так и Дилан в простые вещи, черную толстовку и майку. На лице Палвин нет и капли макияжа, а волосы собраны в небрежный хвост. Впрочем, такой образ ничуть не помешал супермодели выглядеть очаровательной, как всегда.

"Эпизод "Breaking Ground" на этой неделе. Итак, вот фото из поездки, где у нас возникла идея иметь дом с таким видом. Я бы хотела, чтобы мы были там прямо сейчас, @dylansprouse!! Я скучаю по тебе", - написала Барбара.

"Какая пара", "Вы лучшие", "Не могу налюбоваться вами", - тут же присоединились к милому посту фанаты. Многие отметили, что Барбара и Дилан невероятно похожи. К слову, внешнее сходство со своим бойфрендом не раз отмечала и сама модель.

Ранее мы писали, что Барбара показала стильный образ для вечеринки.