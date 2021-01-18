Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес порадовали новым романтичным фото

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - одна из самых обсуждаемых пар в мире. Влюбленные уже давно решили пожениться, но пока что дело дошло только до помолвки. Тем не менее, певица и бейсболист периодически рассказывают о скором торжестве и радуют фанатов совместными фото, чтобы они не забывали, как мило смотрятся они вместе.

В этот раз Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на презентацию первой линии косметики артистки. Они сделали общее фото на фоне бренд-волла JLO Beauty. Они обнимаются и выглядят счастливыми и, как и прежде, влюбленными. А еще - стильными!

Лопес и Родригес - идеальная пара (фото: instagram.com/arod)

Дженнифер одела на мероприятие джинсы классического кроя, дополненные ремнем, и черный джемпер с надписью Love. Завершали его сумка через плечо с принтом от Louis Vuitton, а также огромные серьги-кольца - эта модель стала уже фирменной у звезды. Высокий хвост и натуральный макияж - последние штрихи к безупречному кэжуал-образу. Алекс подобрал наряд под стать своей будущей жене: он надел черные брюки с коричневым ремнем, а также синюю тенниску. Стоит ли говорить, что пара буквально взорвала сеть?

Фанаты пишут многочисленные комментарии, восхваляя красоту пары и их любовь: "Вы лучшие", "Как мило!", "Как же это великолепно", "Позитивные вибрации", "Очень красивые, очень дружелюбные", "Мое серце, Jrod, о боже", "Эта картинка такая красивая", "Черт, Дженнифер Лопес выглядит божественно"…

Ранее Дженнифер показала новую съемку для глянца.