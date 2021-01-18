Ідеальна пара: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес порадували новим романтичним фото

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес - одна з найбільш обговорюваних пар у світі. Закохані вже давно вирішили одружитися, але поки що справа дійшла тільки до заручин. Тим не менш, співачка і бейсболіст періодично розповідають про швидке торжество і радують фанатів спільними фото, щоб вони не забували, як мило виглядають вони разом.

Цього разу Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес вирушили на презентацію першої лінії косметики артистки. Вони зробили спільне фото на фоні бренд-волла JLO Beauty. Вони обіймаються і виглядають щасливими і, як і раніше, закоханими. А ще - стильними!

Лопес і Родрігес - ідеальна пара (фото: instagram.com/arod)

Дженніфер одягла на захід джинси класичного крою, доповнені ременем, і чорний джемпер з написом Love. Завершували його сумка через плече з принтом від Louis Vuitton, а також величезні сережки-кільця - ця модель стала вже фірмовою у зірки. Високий хвіст і натуральний макіяж - останні штрихи до бездоганного кежуал-образу. Алекс підібрав вбрання під стать своїй майбутній дружині: він одягнув чорні штани з коричневим ременем, а також синю теніску. Чи варто говорити, що пара буквально підірвала мережу?

Фанати пишуть численні коментарі, вихваляючи красу пари і їх любов: "Ви найкращі", "Як мило!", "Як же це чудово", "Позитивні вібрації", "Дуже гарні, дуже доброзичливі", "Моє серце, Jrod, о боже", "Ця картинка така красива", "Чорт, Дженніфер Лопес виглядає божественно"...

Раніше Дженніфер показала нову зйомку для глянцю.